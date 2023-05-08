Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров, действующих в регионе.

Планируется, что министр совершит облет пострадавших районов и проведет координационное совещание с местными властями. Вместе с ним в Курганскую область прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.

Ранее Куренков спрогнозировал ухудшение пожарной обстановки в стране.

"По данным МЧС РФ и прогноза Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем востоке (ДФО), в Сибири (СФО), на Урале (УФО), в Поволжье (ПФО) и на юге (ЮФО)", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 2 мая.