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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Четыре человека пострадали при обстреле белгородского Шебекино

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино с украинской стороны.

"Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами - выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Гладков также сообщил, что еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом.

"Сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Слава богу, пострадавших нет. Горит один автомобиль, пожарные расчеты уже приступили к тушению, еще две машины сильно повреждены", - написал губернатор.

Он уточнил, что в настоящее время продолжается подомовой обход территории.

Белгородская область
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