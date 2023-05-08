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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

До пяти выросло число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате массированного обстрела с украинской стороны Шебекинского городского округа.

"В результате обстрела города Шебекино пострадали пять мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительным данным, в шести многоквартирных домах выявлены повреждения различной степени. Также повреждены три торговых павильона и 11 автомобилей. Кроме того, губернатор сообщил об обстреле поселка Красное.

"В поселке Красное пострадавших нет, повреждены забор и хозпостройка в одном частном домовладении, а также один автомобиль. Оперативные службы на месте, занимаются устранением последствий", - написал Гладков.

Ранее в воскресенье он сообщил о массированном обстреле Шебекино и четверых пострадавших.

Белгородская область
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