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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Детский сад поврежден в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской района Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны Валуйского городского округа.

"В Валуйском городском округе под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка. Пострадавших нет. Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Глава региона отметил, что оперативные и аварийные службы на месте, проводится подомовой обход территории.

Ранее в понедельник Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино пострадали пять мирных жителей.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
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