В Белгородской области обстрелян город Шебекино
Пострадавших нет
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино, предварительно, никто не пострадал.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.
Он добавил, что оперативные и аварийные службы продолжают поквартирный обход.
Ранее в воскресенье Шебекино также было обстреляно, пять мирных жителей получили ранения, выявлены повреждения в нескольких многоквартирных домах и 11 автомобилях.