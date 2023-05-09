В Белгородской области обстрелян город Шебекино

Пострадавших нет

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино, предварительно, никто не пострадал.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы продолжают поквартирный обход.

Ранее в воскресенье Шебекино также было обстреляно, пять мирных жителей получили ранения, выявлены повреждения в нескольких многоквартирных домах и 11 автомобилях.