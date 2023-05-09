Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи во вторник утром зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5 и 3,5, эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильный подземный толчок зарегистрирован в 9:54 по местному времени (00:54 по Москве). Его магнитуда составила 4,5. Эпицентр находился в 86 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 16 км под морским дном.

Спустя 17 минут в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,5.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что все эти землетрясения в населенных пунктах не ощущались.

"Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.