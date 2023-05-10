Российские космонавты на МКС выйдут в открытый космос 12 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 12 мая выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС с 6 по 9 мая говорится, что экипаж провел подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе, намеченному на 12 мая.

4 мая космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых перенесли шлюзовую камеру на модуль "Наука" с помощью манипулятора ERA.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.