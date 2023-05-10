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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Погорельцы в Курганской области получили первые выплаты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Жителям Курганской области, потерявшим дома и имущество при пожарах 7 мая, начали выплачивать материальную помощь, сообщает пресс-служба губернатора региона в среду.

"Единовременные выплаты погорельцам по 10 тыс. рублей на сегодняшний день в Юлдусе получили большинство погорельцев. Также в регионе начаты выплаты по 50 тыс. рублей за полностью утраченное имущество. В ближайшее время будет принято решение по компенсации за утраченное в результате ЧС 7 мая недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

К вечеру в селе Юлдус Шадринского округа планируют полностью восстановить электроснабжение. В ближайшее время начнут разбирать завалы от сгоревших домов.

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе построят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

"Выдачу жилищных сертификатов и выплаты по потере дач начнем на следующей неделе", - написал Шумков в своем телеграм-канале.

На минувших выходных в Курганской области произошли масштабные природные пожары. Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.

Власти сообщали, что дети из семей погорельцев отдохнут бесплатно в летних загородных лагерях. Пожилые люди, получившие назначение врачебной комиссии, - в санаториях региона.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей. На данный момент, по данным следственного управления СКР по региону, известно о трех погибших.

Курганская область
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