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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Семьи погибших на пожарах курганцев получат по 1 млн рублей

Семьи погибших на пожарах курганцев получат по 1 млн рублей
Последствия пожара в курганском селе Юлдус
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Семьи погибших на пожарах жителей Курганской области получат помощь, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"Семьи погибших в пожарах 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 млн рублей. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС. Выплаты начнутся в течение ближайших дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Курганской области в начале мая погибли три человека. Еще один человек погиб в конце апреля.

Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков и глава Курганской области Вадим Шумков доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в Курганской области.

Ранее 2 мая Путин поручил оперативно и без излишней бюрократии восстановить жилые дома в пострадавших от пожаров регионах России. Он отметил, что также должен быть организован летний отдых детей из пострадавших регионов.

"Посчитать нужно деньги еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ. Вы назвали 2 млрд на восстановление жилья в Свердловской области, в Кургане меньше значительно. Надо посмотреть. Я попрошу это не затягивать, сделать это быстро. Просил бы работать без лишней бюрократии", - сказал президент.

Курганская область
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