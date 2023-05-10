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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Бывший глава антикоррупционного главка МВД Сугробов попросил об УДО

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Бывший руководитель антикоррупционного главка МВД России, бывший генерал-лейтенант полиции Денис Сугробов подал в Скопинский районный суд Рязанской области ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ходатайство поступило в суд 10 мая, говорится в картотеке суда.

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Вопрос о принятии ходатайства и назначении его к рассмотрению суд решит позже.

Мосгорсуд 27 апреля 2017 года признал Сугробова, возглавлявшего ГУЭБиПК МВД с июня 2011 по февраль 2014 года, виновным в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации взяток и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

Верховный суд России в декабре 2017 года сократил Сугробову срок до 12 лет колонии строгого режима.

Дело в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников ГУЭБиПК МВД было возбуждено 14 февраля 2014 года. 21 февраля 2014 года Сугробов был освобожден от занимаемой должности указом президента, а 8 мая 2014 года - задержан.

По версии следствия, с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Обвиняемый по этому уголовному делу заместитель Сугробова Борис Колесников покончил жизнь самоубийством, когда его привели на допрос в здание СКР.

МВД Рязанская область Денис Сугробов ГУЭБиПК Скопинский районный суд Борис Колесников
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