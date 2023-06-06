Суд досрочно освободил из колонии экс-главу антикоррупционного главка МВД РФ Сугробова

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова, осужденного за организацию преступного сообщества и превышение полномочий.

"Судом удовлетворено ходатайство осужденного Сугробова об условно-досрочном освобождении от лишения свободы", - сказали "Интерфаксу" в суде.

Экс-полицейский сможет покинуть колонию после того, как решение суда вступит в законную силу. Если оно не будет обжаловано, это произойдет через 15 суток.

Мосгорсуд 27 апреля 2017 года признал Сугробова, возглавлявшего Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ с июня 2011 по февраль 2014 года, виновным в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации взяток. Он был приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

Верховный суд России в декабре 2017 года сократил Сугробову срок до 12 лет колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта, ему запрещено после освобождения в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Сугробов отбывает наказание в исправительной колонии №3 города Скопин Рязанской области.

В мае 2023 года стало известно, что Сугробов подал в Скопинский районный суд Рязанской области ходатайство об УДО.

К настоящему времени почти все осужденные вместе с Сугробовым фигуранты его уголовного дела уже находятся на свободе, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией