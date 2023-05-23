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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:27

Мишустин призвал Россию и Китай упростить взаимный доступ на рынки сельхозпродукции

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские аграрии готовы нарастить экспорт своей продукции в Китай и призывают к облегчению взаимного доступа на рынки двух стран, заявил в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в 2022 году двусторонняя торговля сельхозпродукцией увеличилась на 42%, превысив 7 млрд долларов, а, по итогам первого квартала 2023 года уже достигла почти 2,5 млрд долларов.

"Российские аграрии готовы существенно нарастить экспорт своей продукции на китайский рынок и расширить спектр поставляемых товаров растительного и животного происхождения. Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции и совместно укреплять продовольственную безопасность", - сказал он.

Китай Михаил Мишустин Шанхай
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