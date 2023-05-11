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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Пожар в челябинском нацпарке "Зигальга" полностью ликвидировали спустя шесть дней

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полностью потушен пожар в нацпарке "Зигальга" Челябинской области, с огнем боролись шесть дней, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Общими усилиями стихию удалось укротить. Территорию не оставят без надзора и присмотра. Следить за обстановкой будут дежурные патрули", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания вечером 4 мая стал туристический костер. Огнем пройдено более 1 тыс. гектаров лесной территории.

Национальный парк "Зигальга" был создан в 2020 году. Он стал четвертой особо охраняемой природной территорией федерального значения в Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 45 тыс. гектаров. Он расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в Башкирии.

Челябинская область Зигальга
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