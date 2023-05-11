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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Глава Минюста РФ заявил, что современная адвокатура утратила высокий стандарт качества

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко оценил профессиональный уровень современных адвокатов как достаточно низкий.

"Я согласен с тем, что, к сожалению, адвокатура утратила сейчас тот статус и то качество элитарности и высокого стандарта, которое господствовало 20-30 лет назад. Средний уровень адвокатов советского времени, он гораздо лучше, чем уровень адвокатов сейчас", - сказал министр в ходе Петербургского международного юридического форума.

По его словам, в настоящее время в стране работает 76 тыс. адвокатов, при этом средний уровень адвокатов в стране достаточно низкий. Аналогичное мнение министр высказал и по поводу свободных юристов.

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"К сожалению, на сегодняшний день судебное представительство представляет из себя рынок в большей части. Судебное представительство осуществляется по четырем направлениям - это, прежде всего, адвокатура, это так сказать свободные юристы, это некоторые профессии, например, патентные поверенные и это корпоративные юристы. Мы в Минюсте пришли к выводу, что, если эти люди хотят осуществлять судебное представительство, они должны вступить в адвокатуру", - сказал Чуйченко, уточнив, что исключение могут составить лишь корпоративные юристы.

Чуйченко отметил, что фактически, ведомство усиливает монопольное положение адвокатуры.

При этом, отметил он, Минюст считает, что в адвокатуре не должно действовать только саморегулирование.

"Минюст не очень удовлетворен тем, как реализуется его право на выражение своей позиции. У нас есть примеры недалекого прошлого, когда адвокаты судебные процессы превращают в шоу. Адвокат Пашаев (Эльман Пашаев представлял интересы осужденного актера Михаила Ефремова - ИФ), лишения адвокатского статуса которого мы все-таки добились, - это пещерный уровень с профессиональной точки зрения. И я думаю, что в современной адвокатуре, к сожалению, таких много", - сказал министр.

Константин Чуйченко Минюст
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