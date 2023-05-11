Минобороны РФ опровергло сообщения о прорыве обороны армией Украины
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли сообщения о том, что армия Украины на ряде направлений прорвала оборону российских войск.
"Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место "прорывов обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности", - заявило Минобороны РФ в четверг вечером.
"Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем", - добавили в Минобороны РФ.