Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Российские военные заявили об ударах артиллерии и авиации по ВСУ на ряде направлений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили об авиационных и артиллерийских ударах по позициям армии Украины на лисичанском, соледаро-бахмутском и марьинском направлениях.

"На марьинском направлении артиллерией группировки "Юг" нанесен огневой налет по скоплению живой силы 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Победа", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Также артиллеристами "Южной" группировки сорваны попытки противника провести контратаку. В результате подразделения ВСУ понесли значительные потери в живой силе. Утрата наших позиций не допущена", - сообщил он.

"На лисичанском оперативном направлении авиацией "Южной" группировки войск нанесен бомбовый удар по пункту временной дислокации 81-ой аэромобильной бригады ВСУ", - сказал Астафьев.

"Артиллерия группировки "Юг" поразила скопление живой силы 14-ой бригады Национальной гвардии Украины. Артиллерией крупного калибра соединения Южного военного округа нанесено поражение по двум огневым позициям артиллерийских орудий ВСУ", - сообщил он.

"На соледаро-бахмутском оперативном направлении силами "Южной" группировки войск нанесены два ракетных удара по пункту временной дислокации 28-ой механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов", - сказал Астафьев.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну

США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну

Российские войска при поддержке авиации отражают атаки ВСУ в направлении Малоильиновки

В парламенте Швейцарии предложили разрешить реэкспорт военной техники

В парламенте Швейцарии предложили разрешить реэкспорт военной техники

Власти ЮАР назвали голословными утверждения США о передаче России южноафриканского оружия

Что произошло за день: четверг, 11 мая

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

Салливан и Ван И провели переговоры в Вене

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });