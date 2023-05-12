Российские военные заявили об ударах артиллерии и авиации по ВСУ на ряде направлений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили об авиационных и артиллерийских ударах по позициям армии Украины на лисичанском, соледаро-бахмутском и марьинском направлениях.

"На марьинском направлении артиллерией группировки "Юг" нанесен огневой налет по скоплению живой силы 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Победа", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Также артиллеристами "Южной" группировки сорваны попытки противника провести контратаку. В результате подразделения ВСУ понесли значительные потери в живой силе. Утрата наших позиций не допущена", - сообщил он.

"На лисичанском оперативном направлении авиацией "Южной" группировки войск нанесен бомбовый удар по пункту временной дислокации 81-ой аэромобильной бригады ВСУ", - сказал Астафьев.

"Артиллерия группировки "Юг" поразила скопление живой силы 14-ой бригады Национальной гвардии Украины. Артиллерией крупного калибра соединения Южного военного округа нанесено поражение по двум огневым позициям артиллерийских орудий ВСУ", - сообщил он.

"На соледаро-бахмутском оперативном направлении силами "Южной" группировки войск нанесены два ракетных удара по пункту временной дислокации 28-ой механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов", - сказал Астафьев.