Естественная убыль населения России за январь-апрель снизилась на 39,4%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-апреле 2023 года сократилась на 39,4% по сравнению с январем-апрелем 2022 года, составив 188,5 тысячи человек против 311,2 тысячи человек годом ранее, сообщил Росстат.

Число родившихся в январе-апреле 2023 года снизилось на 3,1% - до 407,2 тысячи детей с 420,1 тысячи детей в январе-апреле 2022 года.

Число умерших в январе-апреле 2023 года сократилось на 18,5% - до 595,7 тысячи человек с 731,3 тысячи человек за аналогичный период 2022 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения страны в 2022 году снизилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году.

В результате, по оперативным данным Росстата, население России ("без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям") на начало 2023 года снизилось до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 2022 года.