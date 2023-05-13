Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Военно-гражданская администрация подконтрольной РФ части Харьковской области рекомендовала местным жителям покинуть регион из-за участившихся обстрелов с украинской стороны.
"В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий", - сообщается в телеграм-канале администрации.
Отмечается, что власти готовы оказать выезжающим помощь в последующем обустройстве.