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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов

Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Военно-гражданская администрация подконтрольной РФ части Харьковской области рекомендовала местным жителям покинуть регион из-за участившихся обстрелов с украинской стороны.

"В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Отмечается, что власти готовы оказать выезжающим помощь в последующем обустройстве.

Харьковская область ВСУ
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