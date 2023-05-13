Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Центральный участок серой ветки столичного метро временно закроют

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные работы проведут на центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня, в выходные дни 20, 21, 27 и 28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая", сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"На центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня проведем ремонт: сделаем большой объем работ за короткий срок", - говорится в сообщении.

Так, в выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными. В этот период пассажиров просят пользоваться другими линиями метро.

Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Станции продолжат работать, а выйти в город можно будет через пересадочные станции.

"Для ремонта мы специально выбрали время, когда пассажиропоток в метро снижен. Ограничения придутся преимущественно на традиционный сезон отпусков и выходные - таким образом мы сможем минимизировать неудобства. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее", - добавили в дептрансе.

Москва дептранс метро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске

Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в РФ

Что произошло за день: пятница, 12 мая

Два летчика погибли в Крыму при крушении военного вертолета

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Экс-замдиректора ФСИН Максименко осужден на девять лет колонии

Экс-замдиректора ФСИН Максименко осужден на девять лет колонии

Голикова сообщила о росте уровня безработицы в 26 регионах РФ

Голикова сообщила о росте уровня безработицы в 26 регионах РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });