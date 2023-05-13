Центральный участок серой ветки столичного метро временно закроют

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные работы проведут на центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня, в выходные дни 20, 21, 27 и 28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая", сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"На центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня проведем ремонт: сделаем большой объем работ за короткий срок", - говорится в сообщении.

Так, в выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными. В этот период пассажиров просят пользоваться другими линиями метро.

Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Станции продолжат работать, а выйти в город можно будет через пересадочные станции.

"Для ремонта мы специально выбрали время, когда пассажиропоток в метро снижен. Ограничения придутся преимущественно на традиционный сезон отпусков и выходные - таким образом мы сможем минимизировать неудобства. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее", - добавили в дептрансе.