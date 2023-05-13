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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

В ФССП заявили, что работу коллекторов с иностранным капиталом могут запретить

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Федеральной службе судебных приставов считают, что работа коллекторских организаций с иностранным капиталом должна быть урегулирована в России, вплоть до приостановления или запрета деятельности таких организаций.

"Либо приостановление, либо запрет. Каким образом это будет, сейчас обсуждается, но точно можно сказать, что мириться с тем, что профессиональными взыскателями в отношении наших граждан являются компании из недружественных стран, мы точно не будем, и какое-то регулирование будет однозначно введено", - сказал "Интерфаксу" глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на "полях" Петербургского международного юридического форума.

По его словам, особое внимание службы в настоящее время привлекают организации, учредителями которых являются иностранные юрлица или граждане, особенно из недружественных государств. Так, рассказал главный судебный пристав, есть, к примеру, организация, уставным капиталом которой на 100% владеет иностранное государство.

ФССП
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