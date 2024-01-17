В РФ хотят запретить работу коллекторов, связанных с недружественными странами

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции обнародовало проект указа президента РФ, предусматривающего запрет деятельности коллекторских агентств, связанных с недружественными России странами, сообщает в среду телеграм-канал ведомства. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минюсте пояснили, что законопроект "направлен на предотвращение угроз экономической и национальной безопасности России".

"Предлагается запретить осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физлиц): профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными организациями, чьими учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в том числе, "если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства".

Также под запрет попадут коллекторы, "которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".

"Такие изменения: позволят минимизировать переводы денежных средств за пределы РФ, исключат возможность сбора персональных данных российских граждан, исключат возможность оказания давления со стороны взыскателей с иностранным участием, использующих правовые инструменты в интересах недружественных государств", - заявили в министерстве.

О необходимости запрета деятельности коллекторских организаций с иностранным капиталом сообщил "Интерфаксу" в мае прошлого глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"Либо приостановление, либо запрет. Каким образом это будет, сейчас обсуждается, но точно можно сказать, что мириться с тем, что профессиональными взыскателями в отношении наших граждан являются компании из недружественных стран, мы точно не будем, и какое-то регулирование будет однозначно введено", - сказал Аристов.

По его словам, особое внимание службы в настоящее время привлекают организации, учредителями которых являются иностранные юрлица или граждане, особенно из недружественных государств. Так, сказал главный судебный пристав, есть, к примеру, организация, уставным капиталом которой на 100% владеет иностранное государство.