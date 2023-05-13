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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Более 130 домов подтопило в Иркутской области
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Нижней Тунгуске в Иркутской области превышает критический, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время в Подволошино, Токме и Преображенке остаются подтопленными 134 жилых дома, в которых проживают 270 человек", - говорится в сообщении.

Всего с подтопленных территорий с помощью плавсредств и авиации спасателями эвакуированы 60 человек, в том числе 12 детей.

"Так, в пункт временного размещения полностью вывезено все население села Токма. Частично эвакуированы жители Преображенки и Ерёмы. Пункты временного размещения находятся в готовности", - говорится в сообщении.

Иркутская область
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