Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Нижней Тунгуске в Иркутской области превышает критический, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время в Подволошино, Токме и Преображенке остаются подтопленными 134 жилых дома, в которых проживают 270 человек", - говорится в сообщении.

Всего с подтопленных территорий с помощью плавсредств и авиации спасателями эвакуированы 60 человек, в том числе 12 детей.

"Так, в пункт временного размещения полностью вывезено все население села Токма. Частично эвакуированы жители Преображенки и Ерёмы. Пункты временного размещения находятся в готовности", - говорится в сообщении.