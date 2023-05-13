Что произошло за день: суббота, 13 мая

Луганск снова подвергся обстрелу, в брянских Клинцах потерпел крушение вертолет, умер Эдуард Сагалаев

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар по Луганску в пятницу ракетами Storm Shadow, поставленными Лондоном. Под обстрел попали предприятие полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающий комбинат "Милам". Российские военные сообщили, что наносивший удар самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 были сбиты.

- Губернатор Брянской области сообщил об одной пострадавшей в результате крушения вертолета в Клинцах. По словам Александра Богомаза, повреждения получили пять домовладений.

- В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска. Врио главы республики Леонид Пасечник заявил, что удар пришелся по району поселка Юбилейный. В связи с обстрелами в ЛНР приняли решение об отключении мобильного интернета.

- Глава Минюста РФ заявил о необходимости определиться с формированием правового института идеологии. Константин Чуйченко в интервью "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного юридического форума отметил, что ни одно государство не взяло на себя обязательство запретить государственную идеологию, однако в Конституции России такая статья есть.

- Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Ему было 76 лет. Прощание пройдет 16 мая в 11:00 в Траурном зале Троекуровского кладбища.

- В Иркутской области подтопило 134 жилых дома. Уровень воды в Нижней Тунгуске превышает критический, сообщило ГУ МЧС России по региону. Полностью вывезено все население села Токма, частично эвакуированы Преображенка и Ерёма.