Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Что произошло за день: суббота, 13 мая

Луганск снова подвергся обстрелу, в брянских Клинцах потерпел крушение вертолет, умер Эдуард Сагалаев

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар по Луганску в пятницу ракетами Storm Shadow, поставленными Лондоном. Под обстрел попали предприятие полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающий комбинат "Милам". Российские военные сообщили, что наносивший удар самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 были сбиты.

- Губернатор Брянской области сообщил об одной пострадавшей в результате крушения вертолета в Клинцах. По словам Александра Богомаза, повреждения получили пять домовладений.

- В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска. Врио главы республики Леонид Пасечник заявил, что удар пришелся по району поселка Юбилейный. В связи с обстрелами в ЛНР приняли решение об отключении мобильного интернета.

- Глава Минюста РФ заявил о необходимости определиться с формированием правового института идеологии. Константин Чуйченко в интервью "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного юридического форума отметил, что ни одно государство не взяло на себя обязательство запретить государственную идеологию, однако в Конституции России такая статья есть.

- Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Ему было 76 лет. Прощание пройдет 16 мая в 11:00 в Траурном зале Троекуровского кладбища.

- В Иркутской области подтопило 134 жилых дома. Уровень воды в Нижней Тунгуске превышает критический, сообщило ГУ МЧС России по региону. Полностью вывезено все население села Токма, частично эвакуированы Преображенка и Ерёма.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек пострадал после крушения вертолета в Брянской области

Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Донецка

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

В ЛНР решили отключить мобильный интернет

Глава Минюста РФ предложил определиться с формированием правового института идеологии

Умер Эдуард Сагалаев

Умер Эдуард Сагалаев

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });