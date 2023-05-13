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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Песков заявил, что РФ не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы президента Турции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа.

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Комментируя заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля сказал, что это "заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции". "Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", - указал пресс-секретарь российского президента.

"Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства [российского вмешательства]. Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует", - отметил Песков.

"В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции", - сказал представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что именно оппозиционная партия называет себя прямыми последователями Ататюрка. "Уместно напомнить, что именно основатель Турецкой Республики и архитектор внешнеполитического мировоззрения современной Турции, Ататюрк, был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, именно при Ататюрке был заложен фундамент наших отношений дружбы и добрососедства", - констатировал Песков. "Упомянутое заявление господина Кылычдароглу явно идет вразрез и прямо противоположно этому видению Ататюрка", - подчеркнул он.

"Россия со своей стороны дорожит тем уровнем отношений, который был достигнут за последние годы", - заверил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, "очевидны достижения в области взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, торговля, энергетика, транспорт, гуманитарные связи и других областях". "Это то взаимодействие, которое действительно носит взаимовыгодный характер для народов двух стран", - считает Песков.

"И, конечно, мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа", - заявил представитель Кремля.

Ранее Кылычдароглу обвинил "русских друзей" во вмешательстве в выборный процесс в Турции. "Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - написал в твиттере кандидат в президенты.

Глава Республиканской народной партии (РНП) Кылычдароглу является основным соперником Эрдогана на предстоящих выборах, которые пройдут 14 мая.

Дмитрий Песков Турция Россия
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