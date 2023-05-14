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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Иркутской области подтоплены пять населенных пунктов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более 140 жилых домов в пяти населенных пунктах подтоплены в связи с подъемом уровня воды в реках Непа и Нижняя Тунгуска в Катаганском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в воскресенье.

"В Катангском районе в пяти населенных пунктах (селах Токма, Преображенка, Подволошино, Ерема, Непа) подтоплено 167 приусадебных участков и 141 жилой дом, где проживают 286 человек", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на утро воскресенья в селе Токма, где уровень реки Непа составляет 637 см при критической отметке 590 см, подтоплены 17 приусадебных участков и 12 жилых домов. Все 35 жителей села находятся в пункте временного размещения.

В селе Преображенка уровень реки Нижняя Тунгуска составляет 952 см при критическом уровне 890 см, здесь подтоплены 109 жилых домов и участков, где проживают 215 человек, в селе Подволошино - 18 приусадебных участков и жилых домов (43 человека). 21 участок и два жилых дома подтоплены также в селе Ерема, в селе Непа - два приусадебных участка.

Накануне в региональном главке МЧС сообщали о подтоплении в селах Подволошино, Токме и Преображенке 134 жилых домов, в которых проживают 270 человек.

Между тем, по прогнозам иркутского гидрометцентра, в ближайшие дни в реках на севере региона уровень воды останется высоким из-за таяния снега.

Иркутская область
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