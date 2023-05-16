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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Казахстан привел в готовность приграничные силы МЧС на случай обострения пожаров в России

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - МЧС Казахстана сформировало группировку сил и средств на случай осложнения пожароопасной ситуации на границе с Россией, где в настоящее время в приграничных районах происходят пожары, сообщил на заседании правительства первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.

По его словам, от казахстанской стороны сформирована группировка сил и средств из 247 человек личного состава, 46 единиц пожарной автотехники, двух воздушных бортов с водосливными устройствами.

Чрезвычайная ситуация на приграничной территории находится на контроле МЧС Казахстана, заверил вице-министр.

"По прогнозным данным "Казгидромета", в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +25 градусов по Цельсию, а в южной, восточной и западной части республики прогнозируется дефицит осадков с повышением температуры до +30 градусов Цельсия. Это значительно увеличивает пожарные риски в лесном фонде", - сказал также Кульшимбаев.

С начала года уже зарегистрировано 122 лесных пожара, общая площадь возгораний превысила 19 тысяч га. По словам чиновника, аналогичная ситуация складывается в степных массивах: с начала пожароопасного периода зарегистрировано два степных пожара с площадью возгорания 780 гектар и 605 степных загораний, площадь которых составила 2503 гектара.

"Увеличение температурного фона в регионах и быстрое развитие пожаров из-за порывистых ветров ухудшает пожарную обстановку и в жилом секторе, - добавил вице-министр. - Зарегистрировано 14 случаев перехода загораний сухой травы на жилые и дачные дома".

Казахстан МЧС Ибрагим Кульшимбаев
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