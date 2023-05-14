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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Минобороны РФ сообщили об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска

Российские военные заявили также об ударах по объектам ВСУ в Тернополе и Петропавловке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Украинская армия в течение суток предпринимала массовые попытки прорыва обороны российских войск севернее и южнее Артемовска (Бахмута), заявили в Минобороны РФ.

"Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Также, по его словам, на соледаро-артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск.

Российская армия нанесла удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам ВСУ в Тернополе и Петропавловке Днепропетровской области, сообщил Конашенков.

По его словам, удар нанесен "по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран".

"Все назначенные объекты поражены", - сказал Конашенков.

В районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, заявил он.

Как сообщил Конашенков, на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в Харьковской области и ЛНР. По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 100 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка "Рапира".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Он сказал, что "уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"".

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Хроника 24 февраля 2022 года – 14 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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