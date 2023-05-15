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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Глава МЧС РФ вновь прибыл в Курганскую область, где были масштабные природные пожары

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков снова прилетел в Курганскую область, чтобы проверить ход работ по оказанию помощи пострадавшему населению от природных пожаров.

8 мая министр проверил ход борьбы с пожарами в Курганской области, а также осмотрел наиболее пострадавшие территории совместно с губернатором Вадимом Шумковым.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", Куренков совместно с губернатором Курганской области совершит облет села Юлдус, деревни Логоушка и поселка Смолино, где встретится с пострадавшими жителями. Помимо этого, в ходе поездки глава ведомства проконтролирует этапы выплаты единовременной помощи населению.

10 мая пресс-служба губернатора региона сообщала, что жителям Курганской области, потерявшим дома и имущество при пожарах, начали выплачивать материальную помощь.

Накануне масштабные ландшафтные пожары охватили Курганскую область. С 7 мая в регионе введен режим ЧС.

12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась.

Александр Куренков Курганская область МЧС
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