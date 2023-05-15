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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

ЦБ и Минфин обсуждают возможность дополнительных мер по локализации ценных бумаг, учитываемых за рубежом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России совместно с Минфином обсуждает возможность повторной расконвертации ценных бумаг российских эмитентов и другие меры локализации в российскую инфраструктуру бумаг, учитываемых за рубежом, сообщил "Интерфаксу" первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Возможно, не все специфические ситуации были учтены. Сейчас с Минфином обсуждается возможность повторной расконвертации и другие меры локализации в российскую инфраструктуру бумаг, учитываемых за рубежом", - сказал он.

В прошлом году держатели депозитарных расписок (DR) на российские ценные бумаги получили возможность автоматически или принудительно конвертировать их в акции российских эмитентов, а также перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует операциям с ними. Эти меры были призваны вернуть российским инвесторам утраченную из-за санкций возможность распоряжаться своими ценными бумагами.

"Фактически активы на 360 с лишним миллиардов рублей оказались на счетах российских владельцев (по итогам автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок - ИФ)", - рассказал Чистюхин.

По его данным, благодаря автоматической конвертации депозитарных расписок на счета владельцев были зачислены акции российских эмитентов общей стоимостью около 188 млрд рублей, в результате принудительной конвертации - около 175 млрд рублей.

Также Чистюхин напомнил о программе по еврооблигациям, в ходе которой около 1,1 трлн рублей были либо переведены на российские счета, либо по ним были выпущены замещающие облигации.

Минфин Банк России Владимир Чистюхин
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