ЦБ считает либерализацию выплат по ОФЗ нерезидентам преждевременной: нужно копить "обменный фонд"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России считает преждевременным обсуждение унификации выплат по евробондам и облигациям федерального займа (ОФЗ) в адрес нерезидентов, которую ранее предложил рассмотреть Минфин: на фоне сохраняющегося санкционного давления нужно продолжать накопление "обменного фонда" на спецсчетах "С".

"Сегодня мы видим, к сожалению, усиление не только санкционного давления, но и конфискационного давления. И, конечно, нам нужно сохранить защиту в виде такого рода "фонда", - сказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Он напомнил, что "недружественные" нерезиденты и сейчас могут проводить определенные операции с доходами по ОФЗ: могут купить другие бумаги, сделать какие-то обязательные платежи, выплатить налоги.

"И с моей точки зрения, пока не наступило время, чтобы эти счета "отпускать", - отметил Чистюхин.

О том, что Минфин предлагает унифицировать режимы выплат по евробондам и ОФЗ для нерезидентов, сделав основной схему, которая сейчас используется министерством для осуществления платежей по еврооблигациям, в декабре 2022 года сообщил замминистра финансов Тимур Максимов.

"Мы обратились в правительство с предложением унифицировать эти режимы выплаты в ближайшем будущем, чтобы выплаты и по ОФЗ тоже не накапливались на счетах типа "С", а выплачивались всем инвесторам вне зависимости от принадлежности. Таким образом, режим еврооблигаций, он, по нашему мнению, должен стать базисом для работы с рынком в целом", - сказал тогда замминистра финансов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя это предложение Минфина, отмечала, что его нужно рассматривать в увязке с обеспечением интересов российских инвесторов с заблокированными активами.

Минфин впоследствии не сообщал, было ли принято какое-либо решение о судьбе его инициативы.

Новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга был утвержден президентским указом от 22 июня 2022 года. С тех пор Минфин перечисляет НРД рубли для выплат по всем находящимся в обращении выпускам евробондов, номинированным в долларах и евро.

В рамках этой схемы предназначенные для иностранных держателей выплаты зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы нужно самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. При этом иностранный держатель евробондов имеет право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Специальные рублевые счета типа "С" были введены указом президента от 5 марта. На этих счетах в том числе блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Использование средств со счетов ограничено определенным набором вариантов внутри страны.

По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей. С тех пор Банк России не раскрывал этот показатель, по данным источников "Интерфакса", на конец 2022 г он приближался к 600 млрд рублей. Чистюхин в интервью сообщил, что ЦБ не раскрывает цифру, но "она прирастает". "Объем средств продолжает увеличиваться", - сказал первый зампред ЦБ.