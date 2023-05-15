Первый зампред ЦБ сказал, что работа над законопроектом о нефинансовой отчетности продолжится

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Работа над законопроектом о нефинансовой отчетности будет продолжена, сообщил "Интерфаксу" первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

На протяжении нескольких лет Минэкономразвития разрабатывало законопроект о публичной нефинансовой отчетности, позднее он был переименован в проект об отчетности в области устойчивого развития. В 2021 году работа над документом активизировалась - после того, как президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме к 1 марта 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц.

Но о результатах этой работы после 1 марта не сообщалось, а в начале октября о приостановке работы над законопроектом до конца года сообщил Банк России. Тогда же источник "Интерфакса" рассказывал, что правительство доложило Путину о "нецелесообразности" разработки документа. По его словам, необходимость такого шага объяснялась тем, то произошло закрытие информации эмитентами для минимизации рисков введения санкций, а также тем, что у компаний есть право раскрывать нефинансовые данные в годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии в соответствии с действующим законодательством.

В марте 2023 года, выступая на съезде РСПП, Путин предложил крупным компаниям публично отчитываться о социальных проектах, реализуемых в регионах их присутствия. По итогам съезда правительству, ЦБ и РСПП было поручено к 1 июня проработать предложения по публикации ежегодной нефинансовой отчетности.

Для ЦБ возвращение этой темы в повестку не было неожиданностью, сказал Чистюхин в интервью "Интерфаксу". "Мы в 2021 году издали рекомендации по раскрытию нефинансовой отчетности для публичных акционерных обществ. У нас она оставалась в повестке и в 2022 году - мы даже отдельную главу в Обзоре практик корпоративного управления российских ПАО посвятили этому вопросу. Остается тема и в этом году", - сказал он.

По словам Чистюхина, повестку устойчивого развития и внедрения ESG-факторов можно условно разделить на три части. Первая - создание необходимой инфраструктуры (таксономия, верификаторы, торговые площадки), вторая - инструменты (зеленые, социальные, адаптационные облигации, облигации устойчивого развития, климатического перехода, углеродные единицы), третья - это фактически регулятивные методы (меры стимулирования или, наоборот, взыскания для компаний).

"Первые два направления продолжают внедряться с той же скоростью, как это и было, третье приостановлено, потому что стимулирование ляжет финансовым бременем на бюджет, а взыскание - на компании. С учетом того, что после февраля 2022 года и российский бюджет, и бюджеты компаний несут существенную дополнительную нагрузку, наверное, имеет смысл немного отложить внедрение третьего элемента. Ни в коем случае не забыть, просто отодвинуть", - сказал первый зампред ЦБ.

Что касается законопроекта, то работа по нему после поручений президента, скорее всего, будет возобновлена, заявил Чистюхин. "Мы принимали активное участие в обсуждении текста документа. Очевидно, что эта работа будет продолжена", - сказал он.