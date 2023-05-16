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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Набиуллина снова выступила за возврат к раскрытию информации компаниями

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России продолжает настаивать на возобновлении обнародования информации компаниями - за исключением чувствительных к санкциям данных, объем закрываемых сведений должен быть не очень большим, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

"Мы ее (позицию - ИФ) давно пропагандируем, что нужно раскрывать всю информацию, помимо чувствительной к санкциям. Этот объем информации нужно обсуждать. На наш взгляд, он не очень большой, может касаться бенефициаров и так далее, не столько (касаться - ИФ) финансовой информации. По финансовой информации возможно некое агрегирование", - сказала она.

Подобный подход ЦБ уже использовал в отношении финансовых организаций. Регулятор предусмотрел для них постепенный возврат раскрытия данных, за исключением чувствительной к санкционному риску (в частности, о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах кредитных организаций, о лицах, их контролирующих).

В Банке России рассчитывают, что опыт частичного раскрытия данных финсектором подтолкнет к возврату раскрытия и в корпоративном. "Мне кажется, тот опыт, который мы сейчас увидим, он будет для нас, я надеюсь, положительным аргументом для того, чтобы и нефинансовые компании пошли по тому же самому пути, в том смысле, что каких-то специальных рисков дополнительного санкционного давления не произойдет", - сказал выступавший позднее на конференции первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг было приостановлено правительством после начала военной операции на Украине до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан.

Ранее в интервью "Интерфаксу" первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что сейчас в правительстве обсуждается вариант возврата компаниями после 1 июля 2023 года к регулярному раскрытию данных о себе. По его словам, в настоящее время идут обсуждения по поводу "границы изъятий".

ЦБ предлагает сделать ряд исключений при раскрытии, связанных с чувствительностью к санкционному давлению. По словам Чистюхина, в первую очередь речь идет о бенефициарах, структуре владения, структуре группы, крупнейших контрагентах, о той информации, раскрытие которой в текущих условиях может нанести существенный вред компании, менеджменту или владельцу. К этому можно добавить информацию о продукции компании, которую она производит, и на каких рынках она работает, добавил он.

Эльвира Набиуллина Банк России правительство Владимир Чистюхин
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