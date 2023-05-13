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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Белгородский губернатор сообщил о ночном обстреле села Муром

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Село Муром в Белгородской области в очередной раз подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков.

"Ночью под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью. Подворовой обход продолжается", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, при обстреле села Муром 7 мая пострадала местная жительница, которая получила множественные осколочные ранения нижних конечностей. Ей пришлось ампутировать ногу.

За последнюю неделю ранения различной степени тяжести получили восемь жителей Шебекинского городского округа, один из них скончался. После этого глава округа призвал местных жителей в целях безопасности не выходить на свои приусадебные участки.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Муром Белгородская область Вячеслав Гладков
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