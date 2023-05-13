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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Электро- и газоснабжение нарушено в белгородском селе из-за обстрела ВСУ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об обстреле с украинской стороны территории Краснояружского района.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков сообщил, что глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

Ранее в субботу он рассказал об очередном обстреле ВСУ села Муром Шебекинского городского округа.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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