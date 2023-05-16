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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Пожар возник после обстрела элеватора и складов в запорожском селе Берестовое

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Село Берестовое на юге Запорожской области подверглось во вторник ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, после попадания по территории элеватора начался пожар, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям. В результате обстрела возник пожар, в близлежащих домах выбило стекла. В связи с угрозой распространения огня жителей близлежащих домов временно эвакуировали", - сказал он.

По предварительным данным, жертв нет. На месте работают экстренные службы.

Село Берестовое находится в Бердянском районе, население - около 3 тысяч человек.

Запорожская область
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