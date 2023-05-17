Белоусов призвал ФАС обеспечить скорейшее внедрение национальных ценовых индикаторов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС обеспечить скорейшее принятие изменений в законодательство для внедрения национальных ценовых индикаторов.

"Необходимо обеспечить развитие биржевой торговли товарами и внебиржевых индексов цен. В том числе для целей формирования национальных индикаторов, внедрения практики их применения на внутренних рынках России. Для этого прошу обеспечить скорейшее внесение необходимых изменений в законодательство", - заявил он на итоговой коллегии ведомства.

В начале апреля ФАС отчиталась, что определила перечень товаров для формирования национальных индикаторов и направила его в правительство. Следующим этапом должна стать непосредственно разработка этих индикаторов с оценкой возможности их использования в налоговом и бюджетном регулировании.

В декабре правительство утвердило подготовленную ФАС "дорожную карту" развития биржевой торговли на 2022-2025 годы. Согласно этому документу, система национальных ценовых индикаторов на ключевые группы товаров на основании биржевых и внебиржевых индексов должна быть представлена в правительство РФ в IV квартале 2023 года.

Белоусов выделил еще несколько "ключевых направлений, на которых ФАС необходимо сфокусироваться в этом году".

"Необходимо обеспечить контроль за экономической обоснованностью тарифов и продолжить совершенствование законодательства в этой сфере - в целях недопущения перекосов на рынках и ущемления прав граждан. Такая работа должна быть организована посредством обеспечения контроля за деятельностью региональных органов исполнительной власти, а также законодательной унификации подходов к регулированию тарифов", - прокомментировал он тему с тарифами.

Кроме того, по его словам, "необходимо обеспечить стабильность на товарных рынках". "В том числе - путем пресечения ценовых злоупотреблений со стороны участников товарных рынков, согласованных действий и картельных соглашений между ними", - сказал он.

Белоусов также заявил о необходимости контролировать активно развивающиеся цифровые монополии. "Здесь важно обеспечить приведение антимонопольного регулирования в соответствие с текущими тенденциями и усилить контроль на цифровых рынках за счет принятия соответствующего федерального закона и акта правительства, который будет исключать мораторий на осуществление антимонопольного контроля", - сказал первый вице-премьер.

Кроме того, по его словам, "необходимо обеспечить устойчивость системы государственных закупок и поддержания конкуренции на торгах". "А также - контроль за обеспечением равного доступа к государственным и муниципальным ресурсам. В том числе, субсидиям на развитие производств", - заявил Белоусов.