Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

Белоусов призвал ФАС обеспечить скорейшее внедрение национальных ценовых индикаторов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС обеспечить скорейшее принятие изменений в законодательство для внедрения национальных ценовых индикаторов.

"Необходимо обеспечить развитие биржевой торговли товарами и внебиржевых индексов цен. В том числе для целей формирования национальных индикаторов, внедрения практики их применения на внутренних рынках России. Для этого прошу обеспечить скорейшее внесение необходимых изменений в законодательство", - заявил он на итоговой коллегии ведомства.

В начале апреля ФАС отчиталась, что определила перечень товаров для формирования национальных индикаторов и направила его в правительство. Следующим этапом должна стать непосредственно разработка этих индикаторов с оценкой возможности их использования в налоговом и бюджетном регулировании.

В декабре правительство утвердило подготовленную ФАС "дорожную карту" развития биржевой торговли на 2022-2025 годы. Согласно этому документу, система национальных ценовых индикаторов на ключевые группы товаров на основании биржевых и внебиржевых индексов должна быть представлена в правительство РФ в IV квартале 2023 года.

Белоусов выделил еще несколько "ключевых направлений, на которых ФАС необходимо сфокусироваться в этом году".

"Необходимо обеспечить контроль за экономической обоснованностью тарифов и продолжить совершенствование законодательства в этой сфере - в целях недопущения перекосов на рынках и ущемления прав граждан. Такая работа должна быть организована посредством обеспечения контроля за деятельностью региональных органов исполнительной власти, а также законодательной унификации подходов к регулированию тарифов", - прокомментировал он тему с тарифами.

Кроме того, по его словам, "необходимо обеспечить стабильность на товарных рынках". "В том числе - путем пресечения ценовых злоупотреблений со стороны участников товарных рынков, согласованных действий и картельных соглашений между ними", - сказал он.

Белоусов также заявил о необходимости контролировать активно развивающиеся цифровые монополии. "Здесь важно обеспечить приведение антимонопольного регулирования в соответствие с текущими тенденциями и усилить контроль на цифровых рынках за счет принятия соответствующего федерального закона и акта правительства, который будет исключать мораторий на осуществление антимонопольного контроля", - сказал первый вице-премьер.

Кроме того, по его словам, "необходимо обеспечить устойчивость системы государственных закупок и поддержания конкуренции на торгах". "А также - контроль за обеспечением равного доступа к государственным и муниципальным ресурсам. В том числе, субсидиям на развитие производств", - заявил Белоусов.

Андрей Белоусов ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров рассказал о сохранившихся контактах с США

Продюсер Роднянский и режиссер Вырыпаев заочно арестованы по делу о фейках об армии

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Два человека пострадали после взрыва в многоэтажке в волгоградской Михайловке

Что произошло за день: вторник, 16 мая

До конца июля продлен запрет на беспилотники и гидроциклы в Петербурге

Колумбиец приговорен в РФ к пяти годам и двум месяцам колонии за фейки об СВО

Приложение "Госуслуги.Дом" обещают запустить по всей России в III квартале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });