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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Росимущество в седьмой раз не смогло продать небольшой госпакет "Новошипа"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Росимущество в очередной раз признало несостоявшимся аукцион по продаже госпакета ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот").

Как сообщили "Интерфаксу" в территориальном управлении ведомства, на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Торги были назначены на 7 марта. Начальная цена пакета составляла 4,1 млн рублей. Шаг на повышение - 205 тысяч рублей, размер задатка - 820 тысяч рублей. Росимуществу принадлежат 40 тысяч акций (0,0127% уставного капитала) "Новошипа".

Росимущество в 2021-2023 годах семь раз выставляло на торги госпакет пароходства. В первых трех аукционах цена пакета составляла 4,3 млн рублей, шаг на повышение равнялся 215 тысяч рублей, размер задатка - 860 тысяч рублей. При объявлении торгов в четвертый раз и далее цена была снижена до 4,1 млн рублей.

Все аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Уставный капитал пароходства равен 315 629 119 рублей, он разделен на 286 836 224 обыкновенные и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Росимущество Новошип Совкомфлот РТС-Тендер
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