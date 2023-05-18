"Сургутнефтегаз" отметил сложности со сроками поставок спецтехники и оборудования

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ряд сложностей, связанных со сроками поставок спецтехники, лабораторного, а также производственного и офисного оборудования возникают в настоящее время, однако в целом ситуация с поставками "Сургутнефтегаза" по тендерам стабилизировалась и серьезных проблем не возникает.

Такое мнение высказал замначальника управления по материально-техническому обеспечению производства по вопросам внедрения новых технологий компании Андрей Пирогов на пленарной сессии "Основные направления импортозамещения оборудования и технологий" Дня поставщика "Сургутнефтегаза" в Тюмени.

"Были определенные сложности (с поставками ряда номенклатуры - ИФ) в течение 2022 года по отдельным видам позиций. Рынок лихорадило, особенно во втором квартале 2022 года. В настоящее время ситуация более-менее выровнялась, лишь по отдельным видам продукции есть нехватка или длительные сроки поставки", - сказал он.

Санкции для спецтехники

Одним из серьезных вопросов, с которым компания сталкивается регулярно, являются поставки автотракторной специальной техники.

"Я не скажу, что здесь огромный дефицит, нехватка либо полное отсутствие на рынке, но рынок сжался, поэтому увеличились сроки и цены", - пояснил Пирогов.

По его словам, такая ситуация сложилась в условиях высокой степени востребованности грузовой техники после ухода с российского рынка крупных импортных поставщиков. "Самое главное (из проблем с поставками - ИФ) - это запасные запчасти. Речь идет не только об импортной технике, но об отечественной технике тоже, например, автошины", - сказал Пирогов.

Нехватка оборудования

"Сургутнефтегаз" фиксирует недостаточность лабораторного оборудования, в том числе для изучения физико-химических свойств и составов пластовых флюидов, керна, геомеханических исследований, анализа свойств буровых растворов, химических реактивов и реагентов, а также запчастей к лабораторному оборудованию.

"Здесь, к сожалению, достаточно узкий рынок по производителям, и он практически весь в недружественных странах. Мы рассчитываем, что отечественные производители как-то продвинутся в данном направлении", - отметил Пирогов.

"Сургутнефтегаз" отмечает сложности с приобретением специальной нефтепромысловой техники для гидравлического разрыва пласта, колтюбинговых комплексов, газификационных криогенных азотных установок и запасных частей к ним, а также запчастей для телеметрических систем. "Здесь тоже была высока доля импорта, но серьезно шли процессы импортозамещения. За последние 10 лет достигнут очень большой прогресс, поэтому здесь не настолько критичная ситуация, но тем не менее это есть", - прокомментировал Пирогов.

В числе востребованной продукции он назвал регулирующую арматуру для технологических процессов транспортировки и переработки газа; оборудование для сбора и перекачки загрязняющих веществ с различных поверхностей, обезвреживания и отмыва нефтешлама нефтезагрязненного грунта; приборы и оборудование для измерения влажности газа, определения содержания серы, нефти, а также плотности нефти и нефтепродуктов.

"Радикальных проблем с закупкой данных видов (вышеперечисленных - ИФ), оборудования и инструментов у нас сейчас нет. Есть только определенные сложности со сроками поставок и стоимостью. Данные виды оборудования, я считаю, имеют высокую перспективу для входа на рынок. "Сургутнефтегаз" ждет поставщиков оборудования, особенно в обозначенных направлениях", - подчеркнул Пирогов.

Закрытый список

"Сургутнефтегаз" не публикует в открытом доступе перечень востребованной продукции.

"Для заинтересованных в том, что закупает "Сургутнефтегаз" есть наша электронная торговая площадка. Если вы не получите доступ к конкурсу, вы все равно увидите, что востребовано и что компания закупает. Но публикацию потребностей в открытых источниках "Сургутнефтегаз" не делает. У нас нет такой практики и в дальнейшем, скорее всего, тоже не будет", - сказал Пирогов.

Он объяснил такое решение быстрой потерей актуальности и регулярной перестройкой логистических цепочек. "Все меняется. То, что было актуально год назад (уже не актуально - ИФ). Сейчас приоритеты изменились: где-то полностью восстановились цепочки поставок, где-то появились новые, поэтому публикация такого списка "Сургутнефтегаз" не делал и возможно делать не будет", - сказал Пирогов.

Также он отметил, что компания предпочитает работать с производителями оборудования напрямую: "В отдельных случаях, когда речь идет о критичной продукции для наших технологических процессов, мы создаем выездные проверки. Для этого собираем комиссию из разных управлений. Это даже не проверки, а ознакомление с производственной площадкой. Мы приезжаем на предприятие, наши специалисты по направлениям деятельности и внутреннего контроля оценивают предприятие. И если есть основания подтвердить, что это предприятие может произвести данное оборудование в необходимом объеме и с необходимым качеством, то принимается положительное решение".