Россия и Куба переходят на расчеты в рублях

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе и переход на расчеты по проектам в рублях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", - сказал он, открывая заседание межправительственной Российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Зампред правительства РФ отметил, что в марте начался прием карт "Мир" в кубинских банкоматах.

"Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах", - подчеркнул он.

Чернышенко также заявил, что товарооборот между Россией и Кубой по итогам 2022 года вырос в три раза.

"Товарооборот по итогам 2022 года вырос в три раза - до 452 миллионов долларов, а по итогам четырех месяцев 2023 года увеличился в девять раз - до 137,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

"Куба - наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Ценим особый характер российско-кубинских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и не подверженных внешней конъюнктуре", - отметил Чернышенко.

По его словам, благоприятный политический фон создает необходимые условия для развития торговли, наращивания инвестиций, культурно-гуманитарного взаимодействия.