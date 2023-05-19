Путин потребовал проводить миграционную политику исходя из интересов россиян

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия открыта для необходимых экономике рабочих мигрантов, но в миграционной политике исходить следует, прежде всего, из интересов россиян, заявил а заседании президентского совета по межнациональным отношениям президент Владимир Путин.

"В миграционной политике мы должны исходить, прежде всего, из интересов, конечно, наших граждан в вопросах безопасности, социальной сфере, на рынке труда. Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает до нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны", - сказал он.

"Мы открыты для специалистов, которые необходимы для отечественной экономики и, конечно же, для наших соотечественников, для людей, близких нам по культуре, по языку, по религии, для тех, кто не по своей воле в одночасье в 1991 году оказался вдруг за пределами одной большой, единой некогда страны, но всегда считали и продолжают считать Россию своей исторической Родиной", - отметил глава государства.

По его словам, России легче, чем другим странам, работать по этому направлению, "поскольку, все-таки, мигранты - это выходцы из бывших республик Советского Союза", близких России по культуре.

"И наша задача - работать "на дальних подступах", работать прямо в тех странах, откуда и поступает основной миграционный поток. Хочу отметить, что руководство этих стран тоже вместе с нами готово к этой совместной работе. Речь идет об открытии русских школ, о том, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, с рациональными объединениями России и здесь у нас много возможностей для того, чтобы решать эту задачу достаточно эффективно", - сказал Путин.

"Безусловное требование ко всем, кто приезжает к нам в Россию работать, учиться - это уважение наших традиций, соблюдение норм и правил российского общества", - отметил он.

Он также призвал учитывать, в какой именно регион России приезжают мигранты: "Нужно знать общероссийские правила и нормы, но и тех регионов, куда человек приезжает".