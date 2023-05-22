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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Последние звонки в школах приграничных районов Курской области пройдут в смешанном формате

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Празднование последнего звонка в школах приграничных районов Курской области состоится с ограничениями, сообщил заместитель губернатора региона Виктор Карамышев.

"Также будет проведение последних звонков и в приграничье. Но будет в смешанных форматах. В традиционных форматах - в 43 школах, в закрытых форматах и с ограниченным доступом - в 22, и в 15, самых близлежащих к границе, - в онлайн-формате", - сказал Карамышев на оперативном совещании в областной администрации в понедельник.

Руководителям образовательных организаций направлены рекомендации по обеспечению комплексной безопасности, добавил он.

В Курской области в текущем году выпускается более 4 тыс. учащихся 11-х классов и свыше 11 тыс. учащихся 9-х классов.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности введен на территории Курской области, граничащей с Украиной. Ранее приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Курская область Украина
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