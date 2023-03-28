Патрушев примет участие во встрече секретарей совбезов ШОС в Индии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Нью-Дели примет участие во встрече с коллегами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

"29 марта в Нью-Дели секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. 25 января 2023 года стало известно, что Иран завершил все юридические формальности для оформления членства в ШОС.