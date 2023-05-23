Принят закон об оборотных штрафах для операторов связи за отказ от системы хранения трафика

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который вводит оборотные штрафы для операторов связи за отказ устанавливать на своих сетях систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), подразумевающую хранение трафика пользователей: текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, видеоинформацию и др.

Закон устанавливает с 1 января 2024 года административную ответственность за неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

За это предусмотрен "оборотный штраф" от размера суммы выручки от оказания услуг связи соответствующего вида лицензируемой деятельности, при оказании которых совершено административное правонарушение, полученной на территории субъекта РФ, где правонарушение было выявлено. Это выручка за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

Предусматривается размер штрафа от 0,001% до 0,003% от годовой выручки за первое нарушение и от 0,01% до 0,03% от годовой выручки за повторное нарушение.