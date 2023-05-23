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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР пункта управления механизированной бригады ВСУ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили два склада боеприпасов, два склада горючего и пункт управления 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Он также сообщил, что "в районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - сообщил Конашенков.

На донецком направлении, сказал он, "в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой народной республики, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

За сутки на этих направлениях уничтожено более 150 украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица "Мста-Б", добавил Конашенков.

По его словам, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б"".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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