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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

В ООН выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Белгородской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В ООН выражают обеспокоенность ситуацией в Белгородской области и призывают все стороны украинского конфликта к сдержанности, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инцидентах в Белгороде", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о реакции ООН на эти события.

"Мы призываем все вовлеченные стороны не допустить эскалации боевых действий и воздержаться от любых поступков, которые могут еще сильнее повысить напряженность", - отметил он.

Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене на территории региона режима контртеррористической операции, введенного в связи с проникновением украинской диверсионно-разведывательной группы. Подобный режим действовал с понедельника.

Минобороны РФ сообщило, что украинские силы, которые вторглись на территорию Белгородской области, уничтожены.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

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