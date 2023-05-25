Поправки о выборе меры пресечения бизнесменам по уголовным делам прошли II чтение

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые уточняют процедуру рассмотрения судами дел экономической направленности. В частности, при выборе меры пресечения бизнесмену суд должен учитывать возможность продолжать предпринимательскую деятельность.

Законопроект № 253849-8 в декабре 2022 года внесло в парламент правительство. В первом чтении он был принят в феврале.

Поправки вносятся в ст. 99. УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения).

Статья дополняется нормой, согласно которой в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого по экономическим статьям в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит ему продолжить предпринимательскую деятельность или управление принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности (за исключением изъятого или арестованного имущества).

Речь идет о таких преступлениях, как мошенничество в сфере имущества, в сфере кредитования, при получении выплат, в сфере электронных средств платежа, мошенничество в сфере страхования, в сфере компьютерной информации, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотребление полномочиями.

Необходимость дальнейшего производства следственных действий не может быть единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей, следует из законопроекта.

"Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования", - говорится в пояснительных материалах.