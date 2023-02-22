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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

В I чтении приняты поправки в статью об избрании меры пресечения бизнесменам

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые уточняют процедуру рассмотрения судами дел экономической направленности, в случае рассмотрения в отношении бизнесменов меры пресечения должна учитываться возможность продолжать предпринимательскую деятельность.

Документ (№253849-8) в декабре 2022 года внесло в парламент правительство.

Поправки вносятся в статью 99 УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения).

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Статья дополняется нормой, согласно которой в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого по экономическим статьям в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит ему продолжить предпринимательскую деятельность или управление принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности (за исключением изъятого или арестованного имущества).

Речь идет о таких преступлениях, как мошенничество в сфере имущества, в сфере кредитования, при получении выплат, в сфере электронных средств платежа, мошенничество в сфере страхования, в сфере компьютерной информации, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотребление полномочиями.

Необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей, следует из законопроекта. "Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования", - говорится в пояснительных материалах.

Также предусматривается, что продление срока содержания под стражей и срока предварительного расследования будет осуществляться с согласия руководителя следственного органа по субъекту РФ и иного приравненного к нему руководителя следственного органа, продление срока дознания – с согласия прокурора субъекта РФ и приравненного к нему военного прокурора.

"Принятие законопроекта позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Госдума
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