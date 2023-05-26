В Краснодаре сообщили о повреждении здания на одной из улиц после раздавшегося хлопка

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Оперштаб Краснодарского края в пятницу сообщил о хлопке, который был слышен в районе здания по улице Морской в Краснодаре.

"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 мск в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на улице Морской, 54/2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет, добавили в оперштабе.

"Повреждены офисное здание, жилой дом. (...) На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие", - написал мэр города Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

Губернатор Кубани призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.