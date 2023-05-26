Инцидент в Краснодаре минувшей ночью произошел в здании офиса МТС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Здание офиса МТС по улице Морской в Краснодаре в результате инцидента, произошедшего в пятницу утром, получило незначительные повреждения крыши, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Сотрудники не пострадали, сообщили в МТС. "Офис работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал помочь в восстановлении офисного здания.

"Провел заседание оперштаба по произошедшему инциденту. (...) Обсудили дальнейшие шаги по восстановлению многоквартирного и частного домов на улице Гаражной. И чем можем помочь в пострадавшем офисном здании на улице Морской, которое рядом", - написал Наумов в телеграм-канале.

Он отметил, что специалисты сейчас должны проверить все помещения и конструкции изнутри.

"Но уже сейчас могу сказать, что в многоквартирном доме кровля не пострадала. Окна в нем планируем восстановить в кратчайшие сроки. В произошедшем разбираются следственные органы. Мы с ними на связи", - добавил Наумов.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в 04:17 по московскому времени в Краснодаре прозвучал взрыв в районе здания на ул. Морской, 54/2. Повреждения получили расположенные рядом частный дом и многоэтажка. Причины произошедшего устанавливаются.