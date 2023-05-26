МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В МВД РФ сообщили о возобновлении с 1 июня приема заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации.

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.

Прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца был временно приостановлен в феврале текущего года. Приостановка была связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, используемые при их производстве.